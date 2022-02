SIFU diventa John Wick: Keanu Reeves si cimenta con il Kung Fu grazie a una Mod

Nonostante l'elevato livello di difficoltà, che sta spingendo molti giocatori ad abbandonare SIFU già al secondo Boss, l'avventura di Sloclap sta catturando l'attenzione di un vasto pubblico.

E con il gioco disponibile anche su PC, non potevano dunque mancare tantissime Mod dedicate. Tra queste ultime, una in particolare ha riscosso l'approvazione di tantissimi appassionati. Stiamo parlando di una Mod che trasforma il protagonista di SIFU, prontamente sostituito da nientemeno che John Wick!



In effetti, il personaggio cinematografico interpretato da Keanu Reeves si adatta facilmente al contesto proposto dall'Action, tra Kung Fu e scontri a tutto spiano. All'appello, per ovvie ragioni di gameplay, mancano però le armi da fuoco, con le coreografie dei combattimenti che dunque si distanziano in parte da quelle delle pellicole della serie di John Wick. Realizzata dal content creator "The Beyonders", la Mod di SIFU si mostra in azione nel video gameplay che potete trovare direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



Disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, il nuovo titolo degli autori di Absolver sta avendo un buon riscontro da parte di pubblico e critica. Per andare incontro alle esigenze di una platea più vasta, Sloclap ha inoltre già confermato l'intenzione di pubblicare una modalità più semplice per SIFU.