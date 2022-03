Sifu diventa Matrix con una serie di mod da scaricare gratis

Spider-Man, Kratos e tanti altri personaggi hanno fatto la loro comparsa in Sifu grazie alle mod ma sapevate che esiste anche un mod pack che permette di ricreare in maniera fedelissima le atmosfere di Matrix?

Nello specifico i pacchetti da scaricare sono quattro: The Matrix - Neo (The One Suit Physics) che trasforma il protagonista di Sifu in Neo con tanto di costume tratto da The Matrix Reloaded, Agent Smith to All Enemies per trasformare tutti i nemici del gioco nell'Agente Smith, The Matrix ReShade che aggiunge un filtro con predominanza di colore verde e infine The Matrix Combat Sound Effects per sostituire gli effetti sonori del gioco con quelli tratti dalla serie cinematografica.

Dopo aver installato queste quattro mod, Sifu si trasformerà completamente con le atmosfere di Matrix. Non ci credete? Il video in apertura permette di avere una idea più precisa in merito, il risultato finale è davvero ottimo se consideriamo che è stato ottenuto tramite mod, installabili chiaramente solo su PC dal momento che su console le mod non sono supportate.

Sifu ha venduto un milione di copie dal lancio avvenuto a inizio febbraio, un buon risultato per il gioco, premiato positivamente da pubblico e critica. In chiusura vi segnaliamo anche la mod di Yakuza per Sifu che trasforma il protagonista in Kazuma Kiryu, un crossover assolutamente ben riuscito.