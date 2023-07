Sifu, mazzate da urlo nel Final Title Update: DLC gratis in uscita in estate!

Dopo le botte coreografiche ed i micidiali calci volanti di Sifu su Nintendo Switch alla fine dell'anno scorso, a cui poi è seguito l'arrivo dell'espansione arena su tutte le altre piattaforme dopo pochi mesi, è giunto il momento di riprendere in mano la grande avventura targata Sloclpa per un ultimo grande viaggio.

Come annunciato in via ufficiale dalla stessa software house, reduce dal grande successo della vendita di 50mila copie in quattro giorni di Sifu anche su Steam, nei prossimi mesi arriverà un nuovo contenuto aggiuntivo gratuito per tutti. Il canale YouTube del team ha infatti rilasciato, nel corso della giornata di ieri 30 giugno, un reveal teaser del Final Title Update.

"Quante vite vi sono servite per arrivare fin qui? Quanto sei cresciuto da quando hai messo piede nel Wuguan?". L'incipit di questa nuova presentazione ha dato il via all'ultimo contenuto aggiuntivo post-lancio per la grande produzione videoludica che ha entusiasmato migliaia e migliaia di giocatori sin dal suo lancio su PlayStation e, successivamente, sul resto delle piattaforme. "Il Final Update di Sifu verrà rilasciato gratuitamente con due nuovi abiti malvagi, sei arene ispirate alla storia, ventisette cheat e modificatori per vivacizzare il gioco e, infine, settantacinque sfide aggiunte per spingere i tuoi limiti ancor più in là".

Sloclap porta al termine il supporto di Sifu in grande stile e con una miriade di contenuti che amplieranno l'esperienza di gioco dei fan più accaniti e temerari. Ma quando uscirà l'aggiornamento? Non vi è ancora un'esatta finestra di pubblicazione, ma il Final Update di Sifu uscirà a settembre su PC, PlayStation e Xbox.