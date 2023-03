Sifu mena mazzate su PC, PlayStation e Xbox: l'espansione Arena ha una data

Il team Sloclap annuncia la data di lancio dell'espansione Arenas di Sifu, l'atteso aggiornamento che punta ad arricchire l'esperienza offerta dall'avventura picchiaduro su PC e console.

Nel filmato propostoci da Sloclap, la software house parigina ci rituffa nelle atmosfere di Sifu per darci modo di ammirare alcune delle novità promesse da questa espansione che, lo ricordiamo, verrà proposta in via del tutto gratuita.

Il corposo aggiornamento che aprirà le porte alle 9 ambientazioni inedite, alle 45 sfide aggiuntive e alle cinque modalità supplementari della modalità Arena s'accompagnerà al lancio di Sifu su Steam e Xbox, anch'esso annunciato da Sloclap con il trailer che campeggia a inizio articolo.

Parallele e complementari alle battaglie da svolgere nell'avventura principale, le sfide da vivere nelle nuove Arene di Sifu metteranno a dura prova i giocatori per non meno di 10 ore (stando alla longevità indicata dagli sviluppatori): solo coloro che sapranno acquisire la perfetta padronanza del Kung Fu e sfruttare nel migliore dei modi l'ambiente circostante avranno qualche speranza di sopravvivenza contro avversari che obbligheranno i giocatori a 'essere come l'acqua'.

Il festival delle schivate, delle parate e delle combo spezzaossa di Sifu ripartirà il 28 marzo, giusto in tempo per il lancio dell'espansione gratuita Arena su PC, PlayStation e Xbox . Nel frattempo, vi invitiamo a rivivere le emozioni dell'avventura principale leggendo la nostra recensione di Sifu, la crudele legge della vendetta.