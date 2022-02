SIFU messo a confronto su PC e PS5 da Digital Foundry: dove gira meglio?

La redazione di Digital Foundry ha fornito il suo contributo alla copertura mediatica del fenomeno del momento, SIFU, mettendo a confronto le versioni per PlayStation 5 e PC. Il nuovo gioco indipendente di Soclap non stupisce per la conta poligonale, ma con il suo stile artistico unico sa perfettamente come appagare gli occhi dei videogiocatori.

SIFU sfoggia un look estremamente originale, che di primo acchito riesce persino a "mascherare" i numeri della componente tecnica: i redattori di Digital Foundry hanno confessato di aver avuto difficoltà ad individuare il motore grafico utilizzato, che risulta essere l'Unreal Engine 4. Le texture appaiono molto pulite, mentre i personaggi e le ambientazioni a tinta unita risulta essere molto definiti. Soclap ha ottenuto un look piacevole pur rinunciando ad effettistica pesante, come le Screen Space Reflections, e tirando il freno a mano su altri aspetti come la SSAO.

Su PlayStation 5, SIFU gira ad una risoluzione nativa pari a 4K, associata ad uno scaling dinamico delle ombre che non risulta essere molto evidente. Su PC dipende chiaramente dall'hardware: nel video di Digital Foundry, ad esempio, è possibile vedere SIFU girare in 8K... Per quanto riguarda concerne il resto, PS5 sembra presentare delle impostazioni fortemente customizzate. Le Shadow Map sembrano essere a metà strada tra i settaggi "Alto" e "Ultra" del PC, anche se talvolta si comporta in modo strano, risultando anche peggiori del settaggio "Basso", in particolare dalla distanza.

La versione PlayStation 5, dal canto suo, offre caricamenti più rapidi, riuscendo a battere l'SSD in possesso della redazione di Digital Foundry (3,5GB/s NVME SSD) di 3 o 4 secondi. I giocatori PS5 possono inoltre beneficiare delle feature esclusive del DualSense, che addirittura permette di percepire la pioggia.

Un altro aspetto importante è relativo al framerate. Su PS5 SIFU gira fluidamente a 60fps, senza tentennamenti di rilievo; su PC, nonostante il framerate possa raggiungere i 120fps su configurazione idonee, si verificano dei fenomeni di stuttering nelle transizioni da un'area all'altra. Potete scoprire maggiori dettagli sull'aspetto tecnico guardando la Video Analisi in apertura, mentre se volete saperne di più sul gioco potete leggere la nostra recensione di SIFU.