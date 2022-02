SIFU: una mod per giocare nei panni di Miyazaki, papà di Elden Ring e Dark Souls

Come vi abbiamo ripetuto più volte anche noi, SIFU è molto difficile e sapete quali altri giochi sono molto difficili? Ovviamente i Souls di Hidetaka Miyazaki.... quanto sarebbe bello un crossover tra SIFU e l'autore di Dark Souls e Elden Ring?

Detto fatto, qualcuno si è divertito a creare una mod (non ancora disponibile per il download) che sostituisce il protagonista di SIFU con le fattezze di Hidetaka Miyazaki di FromSoftware, mente dietro a giochi come Demon's Souls, Dark Souls, Elden Ring e Bloodborne. Il risultato? Sicuramente carino tanto che c'è chi ha subito dato vita ad una serie di meme come "ecco Miyazaki che si appresta a picchiare i giornalisti che chiedono la modalità facile in Elden Ring."

Purtroppo al momento la mod non può ancora essere scaricata ma noi speriamo che l'autore la renda presto disponibile per il download, una seconda run a SIFU nei panni di Hidetaka Miyazaki è una esperienza che non vogliamo assolutamente perderci.

Tra le migliori mod di SIFU troviamo quelle a tema God of War, Spider-Man, Power Rangers, Halo e Le Bizzarre Avventure di Jo-Jo, solamente per citare alcune delle serie coinvolte dalla community. Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di SIFU.