SIFU con i motion controller fan-made: benvenuti al Dojo!

Dopo l'implementazione dell'aggiornamento primaverile di SIFU, l'opera di Sloclap a base di arti marziali continua ad intrattenere moltissimi videogiocatori.

Tra questi ultimi, troviamo anche un creativo content creator, attivo in rete come "Rudeism". Il giocatore ha in effetti deciso di immergersi ancora di più nelle atmosfere dell'Action game, tramite l'ideazione di un sistema di controllo alternativo. Sfruttando dei sensori di movimento, l'appassionato ha dato vita a dei motion controller da utilizzare durante le sessioni di gioco con SIFU. Il risultato, che potete ammirare nel Tweet disponibile in calce a questa news, è decisamente intrigante, per una soluzione che sicuramente offre una rinnovata immedesimazione nel protagonista!

Giocare a SIFU sferrando colpi a raffica, tuttavia, sembra essere non poco faticoso, con anche la tenuta del sistema di controllo messa alla prova dal content creator! La trovata, ad ogni modo, è simpatica e sembra adattarsi perfettamente allo stile di gameplay proposto dall'Action per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Cosa ve ne pare, vorreste provare anche voi l'ebrezza di cimentarvi nel titolo con i motion controller creati da Rudeism?



In chiusura, ricordiamo che con la pubblicazione della Road Map di SIFU per il 2022, il team di Sloclap ha confermato il piano di supporto post lancio previsto per il titolo.