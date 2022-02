SIFU: niente multiplayer post-lancio, ma Sloclap lavora al DLC gratis

In attesa di produzioni più blasonate come Horizon Zero Dawn ed Elden Ring, il mese di febbraio si è aperto con il sorprendente esordio di SIFU, il nuovo action game sviluppato da Sloclap, già autori di Absolver. Gli sviluppatori francesi hanno specificato i loro piani riguardo ai contenuti post-lancio del gioco a base di arti marziali.

Nel corso di una recente intervista concessa a GamingBolt, Sloclap ha chiarito che SIFU non riceverà alcun contenuto multiplayer e rimarrà un'esperienza per giocatore singolo, a differenza di quanto avvenuto proprio con Absolver. Lo studio, tuttavia, continua a lavorare alacremente per confezionare il primo DLC del gioco.

"Sifu rimarrà un titolo per giocatore singolo. Siamo uno studio indipendente con mezzi limitati e volevamo che il team si concentrasse sulla creazione di un'esperienza per giocatore singolo coinvolgente e distintiva. Tuttavia, abbiamo in programma contenuti aggiuntivi per il post-lancio".

Purtroppo non viene chiarito in cosa consisteranno i contenuti aggiuntivi e per sapere se si tratterà di nuove modalità, aggiunte per la storia o feature inedite, possiamo solo attendere i futuri aggiornamenti ufficiali. Ciò che sappiamo per certo è che il primo DLC in preparazione sarà gratuito: "Volevamo farvi sapere che parte del team dietro Sifu è già al lavoro sui contenuti post-lancio. Abbiamo piani entusiasmanti per un aggiornamento gratuito dei contenuti di cui presto saremo in grado di dirvi di più! Restate sintonizzati per saperne di più e godetevi la vostra esperienza con Sifu!", è ciò che gli sviluppatori hanno comunicato all'interno di un post apparso sul PlayStation Blog.



