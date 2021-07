SIFU: il nuovo filmato mostra la protagonista femminile

A distanza di circa un mese dall'ultima comparsa SIFU in occasione dell'E3 2021, l'attesa esclusiva PlayStation in sviluppo presso il team responsabile di Absolver è tornato a mostrarsi sui social con una brevissima sequenza di gameplay.

Nel corso delle ultime ore, infatti, gli account social ufficiali del titolo si sono aggiornati accogliendo una piccola scena in game ambientata all'interno di una galleria d'arte. Come potete vedere nel filmato in calce alla notizia, il personaggio controllato dal giocatore è intento a darle di santa ragione tra quadri e altre opere d'arte. Ciò che colpisce maggiormente è però il sesso del personaggio, dal momento che si tratta della prima volta in cui SloClap mostra al pubblico l'aspetto della versione femminile del protagonista. Purtroppo nel video possiamo ammirare solo la sua versione giovane, ma in futuro potremo osservare anche le fasi più attempate della combattente, che invecchierà proprio come la sua controparte maschile.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista entro la fine dell'anno corrente e in esclusiva sulle console Sony, ovvero PlayStation 4 e PlayStation 5. Avete già visto il trailer di SIFU del Future Games Show?