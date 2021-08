SIFU all'Opening Night Live dopo il rinvio: data di uscita in arrivo?

Si arricchisce la lista dei titoli la cui presenza all'Opening Night Live della Gamescom 2021 è stata ufficialmente confermata. Dopo LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Genshin Impact e altri ancora, anche SIFU si aggiunge infatti al programma dell'evento.

La peculiare avventura action proposta da Slocap tornerà a mostrarsi in occasione dello show condotto e organizzato da Geoff Keighley. Per il momento, la software house non ha offerto molti dettagli in merito all'appuntamento, ma si è limitata a promettere "alcune entusiasmanti novità". Impossibile non pensare immediatamente all'annuncio di una data di uscita per il gioco, soprattutto dopo il recente rinvio di SIFU.

Originariamente attesa entro la fine del 2021 - su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC -, la produzione firmata dagli autori di Absolver è stata posticipata di alcuni mesi. Di conseguenza, SIFU dovrebbe raggiungere gli scaffali videoludici all'inizio del prossimo anno. Che la Gamescom 2021 possa essere l'occasione giusta per mostrare al pubblico un trailer inedito e comunicare la nuova data di uscita del gioco?



Per saperlo, non sarà necessario attendere molto, con la diretta dell'Opening Night Live in programma per la serata di mercoledì 25 agosto. Molte le incognite sull'appuntamento, che promette la presenza di oltre trenta giochi: che anche Elden Ring possa mostrarsi alla Gamescom 2021?