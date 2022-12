Sifu mena mazzate con l'Update 3: Replay Editor e modificatori del gameplay tra le novità

Il preannunciato arrivo del Fall Update di Sifu si concretizza quest'oggi, 8 dicembre, su PC e console PlayStation. L'aggiornamento gratuito dell'avventura picchiaduro di Sloclap porta in dote l'Editor di Replay, nuovi costumi e dei modificatori per il gameplay.

Il piatto forte del terzo Major Update di Sifu è perciò rappresentato dal Replay Editor, una funzione che consente a tutti gli appassionati di creare dei replay di stampo cinematografico all'interno del gioco. Lo strumento implementato da Sloclap permette di posizionare liberamente la telecamera, modificare i parametri del movimento dell'inquadratura, aggiungere effetti visivi e intervenire sulla velocità del titolo per dare vita a sequenze velocizzate o al rallentatore come nei migliori film di Kung Fu.

Il Fall Update di Sifu porta in dote anche dei modificatori per il gameplay, con cheat attivabili per lanciare i nemici senza alcuna limitazione e ottenere vantaggi come "Vampiro" e "Tocco della Morte" per strappare energia vitale ai nemici e abbattere gli avversari con un singolo attacco portato a segno.

Non mancano poi degli interventi sulla 'qualità di vita', come l'opzione per trasferire le abilità da un salvataggio all'altro o il parametro per impostare la distanza della visuale nelle sequenze degli abbattimenti coreografici. Dulcis in fundo, nell'aggiornamento trovano spazio nuovi abiti da sbloccare per ampliare il guardaroba del proprio alter-ego. Prima di lasciarvi al video di presentazione del Fall Update di Sifu, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Sifu, la crudele legge della vendetta.