Sifu si prepara a salutare i fan: il Final Update ha una data d'uscita

Era l'8 febbraio del 2022 quando Sifu faceva il suo esordio su PC e console PlayStation. Ad un anno e mezzo dal debutto, dopo essere arrivato in formato fisico, sbarcato su Nintendo Switch e console Xbox, ed aver ricevuto un ampio numero di update sempre più ricchi, l'opera di Sloclap si prepara a congedarsi dai suoi fan.

Il Final Title Update di Sifu ha una data d'uscita definitiva: gli sviluppatori confermano che l'aggiornamento finale verrà pubblicato su tutte le piattaforme in data 7 settembre 2023, pronto ad intrattenere per l'ultima volta i fan con una ricca serie di intriganti novità: nuovi abiti, sei nuove arene dinamiche, l'aggiunta di 27 cheat e modificatori e la bellezza di 75 sfide inedite espanderanno ulteriormente l'offerta ludica di Sifu rendendola ancora più varia e spettacolare rispetto al passato.

E come avvenuto per i precedenti aggiornamenti, il Final Title Update sarà scaricabile in maniera completamente gratuita su PC e console per tutti i giocatori, pronti a godersi le nuove trovate di Sloclap prima dei saluti definitivi. Con Sifu che ha superato le 2 milioni di copie vendute, l'apprezzato Picchiaduro a Scorrimento in 3D si è dimostrato un grande successo per il piccolo studio francese, e chissà che in futuro l'IP non possa fare il suo ritorno attraverso un secondo gioco ancora più ricco e perfezionato in ogni componente.