SIFU su PS4 e PS5: l'ultimo update ha reso più facile ottenere il Platino

Chiunque abbia giocato SIFU su PlayStation 4 o PlayStation 5 sa molto bene quanto sia difficile riuscire a sbloccare ogni singolo trofeo e ottenere così il tanto ambito Platino. Sembrerebbe però che tale impresa sia ora alla portata di tutti.

Se avete riscontrato qualche problema nel tentativo di 'platinare' il titolo Sloclap per via dell'elevato livello di sfida, sappiate infatti che potrebbe valere la pena recuperarlo. Qualche giorno fa è infatti stato pubblivcato un aggiornamento gratuito di SIFU che non si limita ad introdurre un livello di difficoltà facile, ma lo integra perfettamente nell'economia di gioco. Questo significa che, a differenza di quanto abbiamo visto in altri prodotti con l'aggiunta di livelli di sfida extra, è possibile sbloccare ogni singolo trofeo anche giocando alla difficoltà più accessibile. In parole povere, riuscire ad ottenere il Platino di SIFU sulle console PlayStation è ora un'impresa alla portata della maggior parte dei giocatori e non solo dei pochi utenti che hanno appreso perfettamente i segreti del combat system. Per chi non lo sapesse, inoltre, la patch ha introdotto anche una serie di skin aggiuntive e una modalità difficile.

Prima che scappiate a riscaricare il gioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche la recensione di SIFU.