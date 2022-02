SIFU per PS5, PS4 e PC è un gioco difficile oppure no?

Sifu è disponibile dall'8 febbraio 2022 su PC, PlayStation 5 e PS4. Tanta azione, elementi roguelike e spettacolari mosse di Kung Fu sono alla base dell'adrenalinico picchiaduro a scorrimento firmato Sloclap, per un titolo che non si rivela certo una passeggiata di salute.

Per l'appunto, Sifu è un gioco difficile oppure no? Come sottolineato anche nella nostra recensione di Sifu per PS5, l'ultimo lavoro di Sloclap si rivela essere decisamente duro ed impegnativo, non alla portata di tutti. I nemici colpiscono forte e le energie del protagonista si prosciugano velocemente, al punto che andare incontro al game over è un'eventualità non solo concreta, ma anche molto frequente. Sifu non scende a compromessi, richiedendo molto impegno e dedizione per essere goduto appieno e padroneggiato nel suo sistema di combattimento: si tratta di un prodotto pensato per un pubblico hardcore, di quelli che amano mettere alla prova le proprie capacità e che non hanno paura ad affrontare una battaglia ardua già dalle primissime fasi dell'avventura.

Se è vero che gli sviluppatori non hanno incluso abilità da sbloccare per aumentare la vitalità massima del nostro personaggio, ci sono tuttavia alcuni utili metodi su come recuperare la salute persa in Sifu, mantenendo aperta la sfida con i nostri temibili avversari. Affinate dunque le vostre abilità con le arti marziali: Sifu è qui per testare quanto siete risoluti.