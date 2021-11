In un periodo storico in cui i rinvii sono divenuti all'ordine del giorno, ci ha senza dubbio sorpreso l'annuncio dell'anticipo della data d'uscita di SIFU: la storia di vendetta a base di kung fu arriverà sul mercato l'8 febbraio 2022, con due settimane di anticipo sui piani iniziali.

La comunicazione di Soclap si è di conseguenza fatta più fitta: dopo aver confermato l'assenza del selettore di difficoltà, l'Executive Producer Pierre Tarno ha avvertito tutti i giocatori che SIFU richiederà più di una run per essere compreso appieno. La durata si una singola campagna varierà in base alle abilità dei singoli utenti, i quali saranno tuttavia invogliati a ricominciare subito d'accapo dal momento che "ci sono un paio di segreti nascosti che potrebbero richiedere un paio di run per essere compresi appieno".

Tarno non ha elaborato ulteriormente, lasciandoci in preda alla voglia di saperne di più. Di che tipo di segreti si tratta? Verranno messi a disposizione nuovi elementi della storia nelle run successive alla prima? Lo scopriremo l'anno prossimo, intanto abbiamo scoperto che i giocatori più abili potranno anche completare una singola campagna senza mai morire ed evitando che il protagonista invecchi a seguito dei molteplici tentativi.