SIFU rinviato al 2022, ecco la nuova finestra di lancio

Dal PlayStation State of Play arrivano brutte notizie per tutti coloro in attesa di mettere le mani sopra SIFU: il promettente gioco d'azione e picchiaduro firmato Slocap previsto su PC, PS5 e PS4 è stato rinviato e non arriverà più nel corso del 2021 come precedentemente comunicato.

Il nuovo trailer mostrato durante lo State of Play conferma però la nuova finestra di lancio, fissata adesso per i primi mesi del 2022: un rinvio dunque non eccessivamente pesante per il titolo creato dagli autori di Absolver,che anche in questo filmato inedito mette in mostra combattimenti spettacolari e una buona varietà di mosse a disposizione del protagonista, che potrà inoltre sfruttare a suo vantaggio l'ambiente circostante per eseguire mosse ed esecuzioni speciali per mettere fuori gioco gli avversari.

Negli scorsi mesi abbiamo già visto molto spesso in azione il titolo previsto per PlayStation e PC (in esclusiva su Epic Games Store), attraverso varie sequenze di gameplay che hanno mostrato uno gameplay dotato di gran ritmo e uno stile visivo accattivante, oltre a diversi altri contenuti chiave come ad esempio la protagonista femminile di SIFU, che ha dato sfoggio del suo talento come combattente all'interno di una galleria d'arte. Senza dimenticare lo scenografico trailer di SIFU dell'E3 2021. Ora non resta che aspettare una data d'uscita più precisa nei prossimi mesi.