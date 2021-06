SIFU scontri scenografici all'E3 2021: nuovo trailer per il gioco del team di Absolver

Dopo l'annuncio di SIFU condiviso in occasione del PlayStation State of Play di febbraio, il mix tra picchiaduro e gioco d'avventura plasmato da Sloclap torna in azione all'E3 2021.

Nel corso dell'IGN Summer Show, gli autori di Absolver presentano infatti al pubblico un nuovo trailer dedicato al titolo. Focus principale del filmato, che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news, sono i combattimenti proposti dalla produzione. Con forte attenzione per le scenografie che si presentano a schermo, gli scontri confezionati da Sloclap approderanno su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (in esclusiva per il catalogo virtuale di Epic Games Store).

Manca al momento una data di lancio precisa per SIFU, il cui debutto resta ad ogni modo in programma nel corso del 2021. Alla base del concept del titolo troviamo una meccanica di invecchiamento: ad ogni morte, il protagonista invecchierà infatti di un intero anno. Storia di vendetta, l'Action game a base di kung-fu scenografico torna ora a mostrarsi all'E3 2021.