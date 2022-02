SIFU: Sloclap festeggia l'esordio con un nuovo trailer di lancio

Dopo aver ricevuto il plauso della critica specializzata, Sloclap e PlayStation celebrano l'esordio di SIFU con un nuovo trailer di lancio che mette in mostra le peculiarità dell'atteso action a base di Kung-Fu e sentimenti di vendetta.

Al nuovo filmato spetta l'arduo compito di comunicare al grande pubblico lo spirito e le atmosfere di SIFU, obbiettivo che sembra raggiungere in maniera brillante grazie all'introduzione di alcuni elementi della trama e del background che ha spinto il protagonista sulla via della vendetta. Il trailer prosegue con una carrellata di sequenze spettacolari a base di tecniche di combattimento e colpi violenti, nonché offrendo una rapida occhiata ad alcuni dei boss più caratteristici del gioco. Non poteva mancare un rapido accenno alla meccanica principale del titolo che costringe il nostro alter ego virtuale ad un rapido invecchiamento ogni volta che viene ucciso.

Il trailer di lancio ci ricorda infine che SIFU è disponibile da oggi in versione digitale su PlayStation 4, PlayStation 5 e su PC in esclusiva per Epic Games Store. La versione fisica per console arriverà a partire da marzo. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di SIFU a cura di marco Mottura.