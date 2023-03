Sifu: la spettacolare espansione gratis torna a mostrarsi con i Future Games Show

Si ritorna a parlare dell'avventura targata Sloclap approdata sui lidi PlayStation e PC nell'arco del 2022: Sifu mena mazzate su PC, PlayStation e Xbox con l'espansione arena, a dimostrazione del fatto che Sifu abbia ancora tanto da offrire ai giocatori e lo abbiamo intravisto anche nel corso dei Future Games Show.

Durante l'evento videoludico tenutosi nella sera di oggi 23 marzo, infatti, l'aggiornamento gratuito di Sifu è tornato a mostrarsi ancora una volta al grande pubblico, in occasione dell'ormai imminente update. Il 28 marzo sarà il giorno perfetto per tornare a colpire a suon di cazzotti i nostri nemici e, per aumentare ancor di più le aspettative, il palco dei Future Games Show ha riacceso i desideri dei fan.

Come già sappiamo da diverse settimane, il corposo aggiornamento avrà dalla sua tante nuove ambientazioni inedite e complicate sfide all'ultimo colpo di Kung-Fu, pronte a mettere a dura prova la caparbietà dei più bravi guerrieri. Inoltre, il prossimo DLC di Sifu introdurrà cinque nuove modalità pronte a decretare una nuova prova per gli utenti.

Nel palco dei Future Games Show abbiamo assistito a quelli che saranno i prossimi contenuti in arrivo sull'avventura targata Sloclap: partendo dalla modalità cattura, nella quale i giocatori saranno chiamati a sopravvivere il più a lungo possibile all'interno di un'area ristretta, fino alla modalità esibizione in cui la parola d'ordine è "spettacolarità". Con l'inizio dell'evento del 23 marzo, inoltre, il team ha ribadito l'approdo del gioco anche sulle piattaforme dell'ecosistema Xbox. Sifu continua ad essere un grande successo con oltre 2 milioni di copie vendute e presto vi sarà modo di tornare a rivivere nuove importanti avventure.