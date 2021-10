SIFU: tutta la spettacolarità del kung fu in un video dietro le quinte

Dopo essere stato rinviato negli scorsi mesi, SIFU uscirà su PC e PlayStation il 22 febbraio 2022 promettendo di regalare ai fan una coinvolgente esperienza tutta basata su combattimenti a suon di arti marziali.

Sebbene manchi ancora tempo prima del suo debutto (potete ingannare l'attesa leggendo la nostra anteprima di Sifu), i ragazzi di SloCap ci offrono un approfondito assaggio dello sviluppo del gioco tramite un video dietro le quinte che mostra tutti i processi creativi dietro alla creazione delle varie abilità di lotta che il protagonista sfoggerà nel corso dell'avventura. Per riprodurre in maniera realistica i movimenti di ogni singola mossa, gli sviluppatori hanno fatto un massiccio utilizzo del motion capture così da immortalare alla perfezione ogni azione e riprodurla fedelmente all'interno del gioco.

In particolare SloCap ha unito le forze con il coreografo Benjamin Colussi: la collaborazione tra le due parti è iniziata durante le primissime fasi di sviluppo di Sifu con lo scopo di creare un sistema di combattimento veloce e dinamico che potesse dare vita a una vera e propria simulazione di kung fu. Colussi ha realizzato oltre 200 differenti mosse per il personaggio principale, sia per il confronto corpo a corpo, sia tramite l'utilizzo di armi contundenti, realizzate in modo tale da essere credibili e spettacolari al tempo stesso.

Tra gli altri elementi curati da SloCap e il coreografo, anche gli elementi interattivi dello scenario, come porte, decorazioni e oggetti individuali, sono stati realizzati in maniera da apparire realistici durante il gameplay. Cresce quindi la curiosità di vedere Sifu finalmente in azione nella sua versione completa, in arrivo su PC, PlayStation 5 e PS4.