Sifu è un successo: 3 milioni di copie vendute, due nuovi outfit gratis per i giocatori

A due anni dal lancio del suo peculiare action game basato su una struttura roguelike e interamente dedicato alle affascinanti arti marziali, Sloclap celebra il successo di Sifu, che ad oggi è riuscito a collezionare ben tre milioni di copie vendute.

In occasione dell'annuncio e dei conseguenti festeggiamenti, Sloclap ha deciso di ringraziare ulteriormente la community che ha dato fiducia a Sifu con due nuovi outfit completamente gratuiti, uno dei quali ispirati ad Absolver, il precedente titolo sviluppato dalla software house francese.

Oltre al costume e alla maschera di Risryn di Absolver, ispirati al boss finale del gioco, l'aggiornamento include anche la tuta street-style, "altamente richiesta" dai fan di Sifu. Ciò significa che potrete godervi la brutale storia di vendetta di Sifu, sfoderare le vostre mosse da Kung-Fu e vendicare il vostro padrone caduto in qualunque mise voi preferiate. I nuovi outfit del 2° anniversario sono ora disponibili per Sifu su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Prima di indossarli, potete darci un'occhiata in anteprima grazie al nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

In caso siate interessati ad approfondire l'acclamato titolo di Sloclap in tutte le sue sfaccettature, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Sifu.