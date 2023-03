SIFU è un successo: superate le 2 milioni di copie vendute

Non capita molto spesso che produzioni minori raggiungano traguardi importanti in termini di vendite e, dopo le recenti dichiarazioni del publisher di SIFU, possiamo confermare che il titolo a base di kung-fu fa parte di questi.

Kepler Interactive, che si è occupata anche della pubblicazione di Scorn, ha annunciato con un comunicato stampa ufficiale che SIFU ha superato il traguardo delle due milioni di copie vendute in tutto il mondo, complice anche il recente arrivo del gioco Sloclap su nuove piattaforme, ovvero Xbox e Steam. A stupire è anche un'altra dichiarazione del publisher, il quale ha affermato che il primo milione di copie di SIFU è stato venduto nelle prime tre settimane dal lancio, confermando l'interesse dei giocatori nei confronti del difficile titolo.

Vi ricordiamo che l'incredibile successo ottenuto dal gioco ha spronato il team di sviluppo a supportarlo con numerosi contenuti gratuiti post-lancio e, a tal proposito, sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sull'espansione Arena di SIFU, in uscita solo tra pochi giorni. Il DLC gratis in questione arriva dopo poche settimane dall'aggiornamento che ha introdotto il sistema di replay in SIFU, richiesto a gran voce dai fan sin dal lancio.