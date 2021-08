SIFU: svelata la data di lancio dell'action game a base di kung-fu per PC e PlayStation

In occasione dell'Opening Night Live presentato da Geoff Keighley, gli sviluppatori di Sloclap, che già ricorderete per Absolver, sono tornati a mostrare in azione l'intrigante SIFU, il nuovo action game a base di kung-fu.

Il trailer che potete gustarvi in apertura ci mette ancora una volta in mostra le frenetiche scene di lotta a cui prenderemo parte nei panni di un abile combattente di kung-fu in cerca di vendetta che ad ogni morte avvenuta in-game invecchierà di un anno. Al termine del filmato, viene finalmente rivelata la data di lancio, che arriva dopo il rinvio annunciato a luglio.

SIFU sarà pubblicato ufficialmente il 22 febbraio del prossimo anno su PC (esclusivamente su Epic Games Store), PlayStation 5 e PlayStation 4. Il titolo è venduto nella sua Standard Edtiion al prezzo di 39,99 euro, con i pre-order già da ora disponibili su tutte le piattaforme di riferimento. L'action game sarà distribuito anche una Deluxe Edition da 49,99 euro, all'interno della quale vengono offerti diversi contenuti bonus tra cui 48 ore di accesso anticipato al gioco, un artbook digitale e la colonna sonora.

Nell'attesa di mettere personalmente le mani sul nuovo intrigante progetto degli autori di Absolver, vi invitiamo a recuperare la nostra Anteprima dedicata a SIFU.