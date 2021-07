SIFU, il team si scusa per il posticipo: invecchiare non indebolirà il protagonista

Tra i molteplici annunci del PlayStation State of Play di giovedì 8 luglio, ha trovato spazio anche la nuova produzione - e nuova IP - firmata dagli autori di Absolver.

Con un nuovo trailer dedicato, è stata comunicata anche la decisione di procede con un rinvio di SIFU al 2022, che dunque non vedrà la luce entro il 2021, come inizialmente programmato. Un posticipo del quale il team di Sloclap si scusa, e che risulta direttamente correlato alla crisi sanitaria internazionale. "Da marzo 2020 ci siamo dovuti adattare a nuovi regolamenti, - ha spiegato la software house -passando tutto il team in smart working mentre continuavamo lo sviluppo, e come conseguenza, abbiamo perso un po’ di velocità. Il lavoro da remoto ha i suoi vantaggi, ma perdere le interazioni quotidiane tra i team può diventare difficile da gestire".



Nonostante i problemi, gli autori videoludici sono fiduciosi di poter portare a compimento SIFU entro i primi mesi del 2022. Durante lo State of Play, sono inoltre state presentate più nel dettaglio le meccaniche di invecchiamento del protagonista. Il personaggio principale, ad ogni morte, vedrà aumentare la propria età di un anno. Nonostante la sconfitta, sarà possibile riprendere l'avventura, ma con un nuovo livello di abilità. "Non si diventa più deboli con l’avanzare dell’età. - specifica però il team - Al contrario, come gli anziani maestri dei film di Kung Fu, più il protagonista invecchierà, maggiore sarà la sua esperienza, le sue abilità e la conoscenza da applicare alla lotta". Raggiunta l'età massima possibile, tuttavia, il giocatore dovrà ripartire da zero nel suo viaggio di vendetta.