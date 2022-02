SIFU: trapelano contenuti e data di lancio dell'edizione fisica per PS5 e PS4

Insieme ad Horizon Forbidden West, Dying Light 2 Stay Human ed Elden Ring, SIFU è tra i giochi più attesi di questo impegnativo mese di febbraio. Con l'avvicinarsi dell'esordio su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4, sono trapelate in anticipo le informazioni riguardanti la Vengeance Edition dell'action game di Sloclap.

Similmente a quanto accaduto con Kena: Bridge of Spirits, SIFU sarà disponibile in formato fisico pochi mesi dopo il lancio digitale del nuovo gioco degli autori di Absolver. Il rivenditore britannico GAME ha diffuso anticipatamente i dettagli della Vengeance Edition, venduta a £44,99 e in uscita il 3 maggio 2022.

I contenuti di questa versione corrispondono a quelli della Deluxe Edition digitale, ma con qualche accattivamente bonus aggiuntivo. Potrete ricevere infatti l'artbook di 48 pagine "The Art of Sifu", una copia digitale della colonna sonora e tre litografie. Tutto questo sarà confezionato in una custodia Steelbook. Acquisterete SIFU al lancio o attenderete maggio per mettere le mani sulla sua Vengeance Edition?

Ricordiamo che SIFU sarà disponibile su PC (via Epic Games Store) e console PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dall'8 febbraio. In attesa di poterci immergere in questa nuova avventura a base di kung-fu, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di SIFU.