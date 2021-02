SIFU, tra vendetta e kung-fu: primi dettagli sull'action in arrivo su PS4 e PS5

L'annuncio di SIFU allo State of Play di giovedì 25 febbraio ha presentato al pubblico la nuova IP creata dal team di sviluppo di Sloclap, già autore di Absolver.

In sviluppo presso la software house da oltre due anni, il titolo si presenta come un Action game dal gameplay esclusivamente single player. Protagonista di SIFU è un giovane studente di kung-fu in cerca di vendetta. La sua famiglia è stata infatti assassinati da un gruppo di misteriosi killer: per trovare la forza necessaria a dar loro la caccia, il nostro eroe ha trascorso ben otto anni a cercare di acquisire ogni possibile stile di combattimento kung fu. Ora, pronto per la sfida, ci invita a calarci nei suoi panni per una sequela di scontri in terza persona.



Cercare vendetta, tuttavia, ha un prezzo. Armato di tecniche letali e di un magico amuleto che gli consente di tornare in vita, l'esperto di arti marziali avrà a disposizione un giorno per portare a termine il suo compito. Ma ad ogni morte, il suo corpo invecchierà sempre di più: al momento, non è chiaro se questo avrà un impatto in termini di dinamiche di gameplay, soluzione proposta ad esempio da Chronos: Before the Ashes, prequel di Remnant: From The Ashes.



Al momento SIFU è atteso su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso del 2021, ma non è stata annunciata una data di uscita precisa.