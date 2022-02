Sifu Vengeance Edition: in preordine su Amazon con tanti contenuti extra

Sifu è un videogioco d'avventura dinamica beat 'em up sviluppato e distribuito dalla Sloclap per Microsoft Windows, PlayStation 4 e PlayStation 5 l'8 febbraio 2022, è previsto l'arrivo di un'edizione fisica per PS4 e PS5 il 3 maggio denominata Vengeance Edition con tantissimi contenuti extra, vediamo assieme il prezzo ed il contenuto.

L'edizione fisica del gioco è preordinabile a 49,99 euro per PlayStation 4 e PlayStation 5 ed includerà, oltre alla versione fisica del gioco, anche una Steelbook, 3 litografie, The Art of Sifu (un artbook di 48 pagine) e la colonna sonora in digitale.

Di seguito i link ai preordini su Amazon al prezzo minimo garantito:

Il giocatore assumerà il controllo di un allievo di kung fu lungo il suo viaggio di vendetta nei confronti di un gruppo di cinque assassini che hanno ucciso la sua famiglia. Il titolo è ambientato in una città cinese contemporanea realistica ed il protagonista verrà resuscitato ad ogni morte ad un prezzo molto caro. Egli infatti tramite l'uso di un ciondolo magico ritornerà in vita invecchiando di tanti anni quante volte egli è morto, aumentando la potenza di attacco e diminuendo la salute massima. Nel titolo sarà possibile spendere punti esperienza per imparare nuove abilità e potenziamenti che rimarranno attivi all'inizio di ogni tentativo.