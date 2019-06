Sigil, il 'nuovo DOOM' di John Romero, è ora disponibile gratuitamente

Come promesso, John Romero ha pubblicato Sigil, una gigantesca mod (definita Mega Wad) del primo, seminale capitolo della serie DOOM. Può essere scaricata su PC in via del tutto gratuita dal sito ufficiale del progetto, e pesa appena 3,1 MB.

Sigil, svelata l'anno scorso in occasione del 25° anniversario della saga demoniaca, richiede una copia del gioco base del 1993, acquistabile anche in versione Ultimate su piattaforme come Steam, Humble Store e Gog, per poter funzionare. Romero l'ha sviluppata con l'obiettivo di renderla il più possibile simile all'esperienza originale, come se fosse una sorta di quinto episodio. È ambientata negli inferi, e include nove livelli single player e altrettante mappe deatchmatch.

Come dicevamo, la mod è totalmente gratuita, ma è ugualmente possibile supportare il designer acquistando il bundle con la colonna sonora al prezzo - sicuramente non scelto a caso - di 6,66 euro. La soundtrack composta da Buckethead può essere riprodotta solamente all'interno del gioco. All'acquisto sono disponibili anche una maglietta e una versione boxata in tiratura limitata ricca di gadget prodotta con la collaborazione di Limited Run Games. Se siete interessati, trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale linkato in apertura di notizia.