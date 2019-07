Sigma, il 31° eroe di Overwatch, si presenta nel video delle origini

Son diversi giorni che Blizzard stuzzica i suoi fan seminando indizi su Sigma, 31° eroe di Overwatch. Quest'oggi, finalmente, c'ha fornito qualcosa di più concreto pubblicando il suo trailer delle origini.

Il filmato fa luce sulla personalità del personaggio, un eccentrico astrofisico che sognava di svelare i misteri dell'universo. Purtroppo, suo malgrado, è diventato un'inarrestabile arma vivente. A giudicare dalla sua descrizione, la parola "Eroe" non si addice molto al personaggio, trattandosi più che altro di un villain. Al termine del filmato, non caso, si erge tra gli altri cattivoni dell'universo di Overwatch, tra cui spiccano i membri dell'organizzazione Talon Moira, Sombra e Widowmaker.

Sigma, a quanto pare, è in grado di manipolare la gravità, e da quel poco che si è visto sembrerebbe configurarsi come un personaggio di tipo Tank. Nell'attesa che Blizzard pubblichi informazioni più dettagliate sulle abilità e sul ruolo che andrà a ricoprire nelle formazioni dei giocatori, vi lasciamo alla visione del filmato che trovate in apertura di notizia. Sigma debutterà prima nel PTR, per poi arrivare a distanza di qualche settimana anche sui server live di Overwatch su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente è stato presentano anche un nuovo sistema per il matchmaking, la Coda Ruoli.