Sigma si prepara ad esordire in Overwatch? Nuovo teaser da Blizzard!

La community di videogiocatori attivi sull'hero shooter di casa Blizzard si domandano ormai da diverse ore se un nuovo personaggio si stia preparando a debuttare all'interno di Overwatch.

A solleticare la fantasia dei fan e ad instillare il seme del dubbio è stata la stessa software house, che ha condiviso tramite i propri canali social un primo misterioso teaser. Quest'ultimo, tramite un simpatico espediente, sembra infatti suggerire che l'identità del trentunesimo Eroe del gioco potrebbe essere quella di "Sigma".

A stuzzicare ulteriormente la curiosità dei fan e a spingere ulteriori supposizioni in questa direzione, è ora intervenuto un secondo teaser. Blizzard ha infatti utilizzato l'account Twitter ufficiale di Overwatch per pubblicare un insolito cinguettio. Come potete verificare in calce alla news, quest'ultimo riporta una breve clip, all'interno della quale viene inquadrato una sorta di badge, la cui dicitura sembra suggerire un ulteriore riferimento ad un personaggio che porti il nome di "Sigma". In sottofondo, possiamo inoltre udire, nei primi secondi, una melodia musicale, sulla cui natura si interroga lo stesso Tweet. Che l'annuncio dell'Eroe 31 di Overwatch possa effettivamente essere imminente?



In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che è attualmente attivo nel gioco l'evento speciale Giochi Estivi, durane il quale è possibile ottenere nuove skin di Overwatch.