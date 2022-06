Signalis ha una data d'uscita: finalmente arriva il retro-horror, anche su Xbox Game Pass

Dal momento del suo annuncio in occasione dell'E3 2021, abbiamo più volte segnalato Signlalis tra i giochi Indie più interessanti in arrivo su PC e console.

Ora, il survival horror dal sapore nostalgico ha finalmente una data di uscita definitiva. In occasione del Guerrilla Collective 2022, il team di rose-engine ha infatti confermato che Signalis diverrà disponibile sul mercato videoludico a partire dal prossimo 27 ottobre 2022. Con la notizia, arriva anche la conferma dell'ampliamento delle piattaforme di distribuzione. Oltre che su Xbox One e PC, come già annunciato, Signalis arriverà anche su Nintendo Switch e PlayStation 4. Resta peraltro confermato il debutto del gioco al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.



Durante l'evento, il team di rose-engine ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'inquietante avventura, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Tra orrore lovecraftiano, richiami a Resident Evil e Silent Hill, retro-futurismo e mistero, i giocatori vestiranno i panni di Erica, una "replica" che ha perso ogni ricordo del suo passato e sola, si ritrova ad esplorare una struttura sotterranea che ricorda un campo di prigionia.



Per maggiori dettagli sul titolo, vi invitiamo a dirigervi sulle pagine della nostra rubrica INDIEspensabili.