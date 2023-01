Signalis, l'edizione fisica arriverà il prossimo mese su PlayStation e Switch

Gli sviluppatori e il publisher Humble Games hanno preso parola su Twitter per rivelare che l'horror sci-fi Signalis riceverà un'edizione fisica a breve sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch. Tutti coloro che effettueranno il preorder riceveranno inoltre una immagine lenticolare come gadget omaggio.

La notizia è arrivata dal profilo Twitter del game designer Yuri Stern, il quale ha rivelato che l'edizione retail del gioco è in uscita a fine febbraio, anche se non siamo ancora a conoscenza della data esatta. Sappiamo che Amazon USA ha fissato l'uscita per il 21 febbraio, ma c'è da dire che queste indicazioni potrebbero variare a seconda delle condizioni logistiche.

Per chi non lo conoscesse, Signalis vi mette nei panni di un androide di nome Elster, impegnato nella ricerca del suo partner all'interno di un mondo futuristico dal sapore fortemente retrò in cui l'umanità è riuscita persino a colonizzare il sistema solare. Si tratta di un titolo che, al netto di alcune scelte di design non proprio azzeccate, è riuscito a colpirci fortemente per l'ingegnosità dei suoi enigmi e per le sue atmosfere asfissianti. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Signalis.

In chiusura, vi ricordiamo che Signalis è già disponibile in formato digitale su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S|X.