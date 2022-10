Signalis su PC, console e Game Pass: il retro-horror dà spettacolo nel video gameplay

A diversi mesi di distanza dall'annuncio della data d'uscita del retro-horror Signalis, , il team di Rose-Engine ci rituffa nelle atmosfere distopiche di questa avventura ruolistica 'vecchia scuola' per darci in pasto un nuovo trailer ricco di scene di gameplay inedite.

Ad accompagnare questo nuovo trailer troviamo l'aggiornamento della pagina Steam di Signalis con la sinossi che ci aiuta a dipingere il quadro ludico, narrativo e artistico di questa opera indie.

Gli sviluppatori descrivono Signalis come "un'esperienza horror classica di sopravvivenza ambientata in un futuro distopico in cui l'umanità ha scoperto un oscuro segreto. Svela il mistero cosmico, sfuggi alle creature terrificanti che infestano questa dimensione e affonda le mani in una struttura governativa fuori dal mondo nei panni della tecnica Elster, una Replika alla ricerca dei suoi sogni perduti".

Il distopico 'incubo brutalista' confezionato da Rose-Engine farà leva sulla curiosità dei giocatori per invogliarli a esplorare una dimensione a tinte oscure ambientata tra i corridoi di un'astronave abbandonata, con esigue risorse da recuperare e una narrazione ispirata alle opere di Stanley Kubrick, Hideaki Anno e David Lynch.

La commercializzazione di Signalis è prevista per il 27 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con versione retrocompatibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il titolo, come ribadito ancora una volta da Humble Games in chiusura dell'ultimo trailer, approderà nel catalogo del Game Pass in coincidenza del lancio su PC e console.