La Signora di Genshin Impact in un cosplay tutto italiano: le foto di Nyx

Genshin Impact continua a essere sulla cresta dell'onda anche dopo un anno e oltre dalla sua data di uscita ufficiale. Il videogioco si prepara ad accogliere Shenhe con un nuovo trailer con un altro personaggio giocabile che si prepara a fare faville tra i videogiocatori.

Non ci sono però soltanto i personaggi giocabili ad affascinare gli appassionati. Anche se questi sono effettivamente più carismatici e affascinanti, oltre che molto di più a contatto col giocatore nel corso dell'avventura, studio MiHoYo è riuscito a creare un personaggio di Genshin Impact che ha comunque saputo attirare nonostante sia dall'altro lato della barricata.

Tra i nemici, il fascino de La Signora non è di certo passato inosservato. Rosalyne-Kruzchka Lohefalter, ottava degli Eleven Fatui Harbingers, conosciuta col nome La Signora o anche The Fair Lady, è un'antagonista di Genshin Impact che ha saputo ritagliarsi un grande ruolo nella storia ma anche fuori. Il nome del personaggio rimanda a origini tedesche, ma il suo aspetto e il suo soprannome a origini italiane: proprio per questo vi presentiamo un cosplay di La Signora di Genshin Impact creato dall'italiana Nyx, capace di esprimere il suo gelido fascino nel nostro paese.

Tra i nuovissimi personaggi giocabili, invece, c'è Yae Miko con i suoi cosplay a conquistare l'attenzione.