La Signora di Genshin Impact in un cosplay radioso e a prova di magia

Il mondo di Genshin Impact ruota intorno a molti personaggi, per di più giocabili. Con molti di questi ci avventuriamo a Teyvat tra mostriciattoli e quest da risolvere, ottenendo ricompense e, in certi casi, anche qualche personaggio. Le sfide però non sono sempre semplici e talvolta richiedono di combattere qualche antagonista di spessore.

Mentre i videogiocatori si preparano all'esordio di Arataki Ikko, rispolveriamo un personaggio che ha una lore legata a quella di Raiden Shogun. Rosalyne-Kruzchka Lohefalter, conosciuta anche come La Signora e la Fair Lady di Genshin Impact, è uno degli Eleven Fatui Harbingers e antagonista che si incontrerà lungo la Archon Quest. La sua bellezza e il suo aspetto le hanno valso l'ammirazione dei fan, anche se questi ultimi per ora non possono sfruttarla come personaggio giocabile, anche se un giorno potrebbe anche arrivare in qualche forma con un update di Genshin Impact.

Rimane quindi un personaggio che circola in rete e riceve approvazione e per questo i fan di Genshin Impact la rappresentano con dei cosplay. È quindi uno dei pochi personaggi non giocabili della serie a essere spesso protagonista di foto e video sia in versione amatoriale che professionale. La cosplayer Mint ha deciso di provare proprio con lei, proponendo al suo pubblico svariate foto con il cosplay de La Signora di Genshin Impact, con i post disponibili in basso.



E non dimentichiamo anche i cosplay di Raiden Shogun, uno dei personaggi più apprezzati dell'ultimo periodo e da poco diventato giocabile.