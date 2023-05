Il Signore degli Anelli di Amazon ed Embracer: che fine farà Lord of the Rings Online?

Amazon ed Embracer Group hanno annunciato un nuovo MMORPG basato su Il Signore degli Anelli, previsto in uscita su PC e console. Il reveal dell'opera multiplayer online ha però posto un altro dubbio ai fan di lunga data: che fine farà The Lord of the Rings Online, l'altro famoso MMO incentrato sull'opera di Tolkien?

A dissipare qualunque dubbio ci ha pensato Standing Stone Games in persona attraverso un post sul forum ufficiale del gioco: gli sviluppatori assicurano che l'annuncio del nuovo MMORPG di Amazon ed Embracer non rappresenta in alcun modo la fine per The Lord of the Rings Online, pubblicato originariamente nell'ormai lontano 2007.

"Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diversi messaggi da diversi membri della community eccitati e preoccupati per il nuovo MMO di Amazon Games basato sull'universo di Tolkien. Alcuni ci hanno chiesto cosa comporterà quest'annuncio per Lord of the Rings Online. Vogliamo aggiornare la community ed assicurare a tutti quanti che LOTRO non andrà da nessuna parte!", dichiara Standing Stone Games confermando così che il progetto non solo continua ad essere vivo e vegeto, ma è destinato ad andare ulteriormente avanti.

"Proprio come voi, noi ed i nostri partner di Middle-Earth Enterprises siamo grandissimi fan di LOTRO. E' molto amato, va avanti da 16 anni, è un sempreverde. LOTRO è come gli Ent, Elfi e Nani che vivono per lunghissimi anni, e noi semplici mortali siamo i baluardi di LOTRO e della sua community. Standing Stone ha tutte le intenzione di vedere crescere la community e di supportarla, la strada è ancora lunga", concludono gli sviluppatori.

Insomma, The Lord of the Rings Online ed il nuovo MMORPG de Il Signore degli Anelli di Amazon Games sono destinati a convivere sullo stesso piano, per la gioia dei fan.