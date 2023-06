Il Signore degli Anelli diverrà 'uno dei più grandi brand videoludici al mondo'

A maggio 2023 Embracer Group ed Amazon hanno annunciato il nuovo MMO de Il Signore degli Anelli, ma sembra che i piani videoludici del colosso svedese relativi all'iconica opera di J.R.R. Tolkien non si limitino solamente a questo progetto.

Embracer ha infatti intenzione di rendere Il Signore degli Anelli uno dei più grandi brand videoludici di tutto il mondo, e per farlo intende sfruttare al massimo la licenza in suo possesso. Pur non essendoci per il momento ulteriori annunci in merito ai piani in cantiere, è altamente probabile che le parole della compagnia si trasformino ben presto nella produzione di multipli giochi basati sulla celebre IP.

"Possediamo l'IP de Il Signore degli Anelli e sappiamo che dobbiamo sfruttarla in modo molto significativo così da renderla uno dei più grandi franchise videoludici al mondo. Ed è ovviamente una cosa che faremo. Ciò comporterà un utilizzo migliore delle risorse rispetto ad altri progetti a cui i nostri team ha lavorato", ha dichiarato il CEO e fondatore di Embracer, Lars Wingefors.

La conferma di questi piani arriva attraverso una lettera aperta che lo stesso Wingefors ha rivolto ai suoi oltre 17.000 dipendenti e nella quale ha parlato apertamente dell'attuale crisi di Embracer Group che comporterà un forte ridimensionamento interno con possibile chiusura di determinati studi e stop allo sviluppo di specifici progetti. Di fronte a questa situazione appare dunque comprensibile l'intenzione di voler puntare con forte convinzione su Il Signore degli Anelli, trattandosi di una delle più importanti proprietà intellettuali a disposizione di Embracer: resta ora da vedere quali progetti si concretizzeranno in futuro.