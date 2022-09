Il Signore degli Anelli Eroi della Terra di Mezzo: svelato il gameplay del fantasy di EA

Dopo l'annuncio de Il Signore degli Anelli Eroi della Terra di Mezzo risalente a maggio, Electronic Arts mostra finalmente in azione il suo nuovo fantasy basato sulle opere di J.R.R. Tolkien.

Il Signore degli Anelli Eroi della Terra di Mezzo è un progetto nato dalla collaborazione tra Electronic Arts e Middle-earth Enterprises (divisione di The Saul Zaentz Company), oltre che con il team di sviluppo Capital Games.

In questa nuova avventura fantasy, i fan tolkeniani potranno interpretare i famosi personaggi della Terra di Mezzo per combattere in una lotta tra il bene e il male. L'arco narrativo prevede la scoperta di un nuovo anello che concederà il potere di riscrivere la storia. Ovviamente l'antico manufatto verrà conteso da diversi pretendenti e i giocatori potranno usarlo sia per fare del bene che del male.

Il Signore degli Anelli: Heroes of Middle-earth è un gioco di strategia a turni, in cui comanderete svariate unità e personaggi sul campo di battaglia, tra cui Aragorn, Gandalf, Arwen, Sauron e altri. Come ha avuto modo di apprendere Gamespot in una recente chiacchierata con gli sviluppatori, il gioco è attualmente in fase di test, ma presto verrà lanciato ovunque su iOS e Android.

Il reveal del gameplay arriva in tempo per il debutto delle prime puntate della serie Amazon Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.