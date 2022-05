Il Signore degli Anelli Eroi della Terra di Mezzo: EA annuncia un nuovo gioco!

Electronic Arts ha oggi annunciato ufficialmente l'esistenza de Il Signore degli Anelli Eroi della Terra di Mezzo, il nuovo gioco gratuito per dispositivi mobile che ci riporta nel popolare universo fantasy di Tolkien.

Il gioco, nato da una partnership con Middle-earth Enterprises (divisione di The Saul Zaentz Company) e sviluppato dal team Capital Games, è un GDR basato su combattimenti a turni in cui i giocatori possono utilizzare gli eroi provenienti dalla storia delle opere letterarie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Non si conoscono ancora i dettagli specifici sul sistema di combattimento e sulla gestione degli eroi (e del loro equipaggiamento), ma è probabile che nel titolo saranno presenti anche loot box contenenti eroi ed altri elementi casuali con i quali potenziare la nostra squadra.

In attesa di conoscere maggiori informazioni sul gioco, in arrivo prossimamente su Google Play Store e App Store, Electronic Arts ha confermato che nel corso dell'estate 2022 verranno avviati i test in regioni specifiche, i quali verranno poi estesi per coinvolgere più paesi fino al lancio ufficiale del titolo su iOS e Android. In ogni caso il gioco sarà scaricabile gratuitamente sin dal suo debutto e includerà microtransazioni.

