Il Signore degli Anelli e il gioco cancellato: ecco il prototipo da un milione di dollari

Emerge in rete un video (pubblicato da GameHut) legato a un progetto basato su Il Signore degli Anelli e rivolto a PlayStation 3 e Xbox 360. Il gioco non è mai stato pubblicato ma il solo prototipo sembra sia costato ben un milione di dollari.

Il gioco in questione (il cui titolo non è noto) era di fatto un progetto AAA ad alto budget che vedeva coinvolti anche Guillermo del Toro e Weta Digital, non sappiamo di fatto se il progetto sia mai entrato effettivamente in sviluppo, esiste però un prototipo (visibile nel video qui sopra) che avrebbe richiesto investimenti pari a un milione di dollari.

Non sappiamo per quale motivo il gioco sia stato cancellato, alla base potrebbero esserci problemi finanziari o magari difficoltà legate alla parte creativa o ancora problematiche nello sviluppo di un progetto così ambizioso. La serie de Il Signore degli Anelli non ha mai riscosso enorme successo nel mondo dei videogiochi, con tie-in spesso realizzati in maniera frettolosa e con budget ridotto e rivolgendosi negli ultimi anni in particolar modo al mercato mobile.

Recentemente NetEase e WB Games hanno annunciato The Lord of the Rings Rise to War in arrivo quest'anno su smartphone e tablet iOS e dispositivi Android.