Il Signore degli Anelli Gollum e Steelrising supportano Ray Tracing e DLSS su PC

Pochi giorni dopo la messa in onda del Nacon Connect 2022, l'azienda francese torna alla carica per parlare della bontà tecnica che caratterizzerà due dei suoi prodotti di punta.

Con un comunicato inviatoci in redazione, Nacon ha confermato che, grazie alla collaborazione con NVIDIA, Steelrising e Il Signoe degli Anelli: Gollum supporteranno due tecnologie all'avanguardia su PC: il ray tracing, che conferisce realismo ai giochi grazie a un'illuminazione e a un'ombreggiatura migliorate, e il DLSS (Deep Learning Super Sampling), la tecnologia AI di NVIDIA che aumenta le prestazioni senza compromettere la qualità dell'immagine.

Steelrising è un action RPG ambientato in una versione alternativa del 1789, anno della presa della Bastiglia. Assumete il ruolo di Aegis, l’automa-guardia del corpo di Maria Antonietta, che deve farsi strada in una Parigi ucronica dove le macchine stanno reprimendo la Rivoluzione. Sviluppato da Spiders, uscirà l'8 settembre per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il Signore degli Anelli: Gollum, invece, è un gioco di azione e avventura che vede Gollum condurre una pericolosa missione per trovare l'unica cosa veramente preziosa per lui. Nei suoi panni dovete farvi strada attraverso ambienti complessi, arrampicandovi, saltando e sgattaiolando per evitare i pericoli. Uscirà il primo settembre su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, successivamente anche su Switch. Stando ad una vecchia dichiarazione del team di sviluppo, Gollum supporterà il ray tracing anche su PS5.