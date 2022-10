Il Signore degli Anelli in mano a Embracer Group: piani decennali per l'IP

L'estate di quest'anno ha portato con sé la notizia dell'acquisizione di Middle Earth Enterprises da parte di Embracer Group, con conseguente passaggio di proprietà per i diritti legati all'immaginario della Terra di Mezzo.

Da Il Signore degli Anelli a Lo Hobbit, passando per una ulteriore miriade di produzioni cartacee a marchio J.R.R. Tolkien, Embracer Group dispone ora di un vero e proprio patrimonio letterario. Come prevedibile, dunque, l'annuncio dell'acquisizione di Middle Earth Enterprises ha immediatamente scatenato un ampio numero di riflessioni concernenti il possibile futuro videoludico de Il Signore degli Anelli.

Inizialmente, il colosso del videogioco - che di recente ha introdotto nella propria famiglia anche le IP di Tomb Raider, Deus EX e Legacy of Kain - ha conservato il più stretto riserbo in merito, ma una recente intervista ha aperto un piccolo spiraglio sul futuro della Terra di Mezzo. Dialogando con la redazione di Edge, la direzione di Embracer Group ha infatti dichiarato di star valutando il miglior approccio da adottare in una prospettiva di lunghissimo periodo. "Non avremmo acquisito l'IP de Il Signore degli Anelli se stessimo semplicemente pensando di esprimerne il massimo potenziale nel corso del prossimo anno. - ha spiegato Embracer Group - C'è bisogno di una prospettiva decennale. Ed è esattamente l'approccio che abbiamo adottato".



In attesa di annunci ufficiali da parte di Embracer, gli appassionati possono attendere il lancio di The Lord of the Rings: Gollum.