Il Signore degli Anelli: il nuovo MMO sostituirà LOTR Online? Amazon ne è certa

L'annuncio del nuovo MMORPG de Il Signore degli Anelli realizzato da Amazon Games ed Embracer Group ha attirato la curiosità di molti fan, soprattutto considerando che da circa 16 anni già ne esiste un altro di grande successo: The Lord of the Rings Online di Standing Stone Games.

Lo stesso team dietro al celebre multiplayer online incentrato sull'opera di J.R.R. Tolkien ha assicurato, subito dopo l'annuncio del nuovo progetto targato Amazon ed Embracer, che The Lord of the Rings Online continuerà ad esistere e che l'arrivo di altro gioco dello stesso genere non stravolgerà i piani già in atto. Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games, ha tuttavia una visione un po' diversa su quale sarà il futuro del longevo MMO del 2007.

"Lo scenario più probabile è che le persone semplicemente passeranno oltre, perché LOTR Online è un gioco ormai vecchio. Non è un brutto gioco, ma ad un certo punto l'industria va avanti", afferma Hartmann pur evidenziando di avere "tantissimo rispetto" per Standing Stone Games e per il lavoro che ancora oggi continuano a portare avanti grazie ad espansioni regolarmi. Tuttavia, Hartmann è anche convinto che LOTR Online non intralcerà in alcun modo l'ascesa del nuovo MMO incentrato su Il Signore degli Anelli.

"Non lo intralcerà proprio. Basta semplicemente guardare la tecnologia utilizzata, dove siamo adesso e dove saremmo tra un paio d'anni, siamo due mondi opposti. Un po' esagero se dico che è come passare dalla tv in bianco e nero a quella a colori, ma è l'approccio che voglio seguire. Semplicemente sono due realtà completamente diverse", dichiara il vicepresidente di Amazon Games affermando poi che, oggi, la playerbase di LOTR Online "non è enorme, ma sicuramente è molto appassionata".

A questo punto non resta che vedere effettivamente in azione il nuovo MMORPG basato su Il Signore degli Anelli di Amazon ed Embracer, per capire se davvero potrà sostituire l'altro iconico MMO ancora oggi regolarmente giocato nonostante i 16 anni passati dal suo debutto sul mercato.