Il Signore degli Anelli: l'MMORPG durerà 10 anni nei piani di Amazon ed Embracer

Amazon ed Embracer Group hanno recentemente annunciato il nuovo MMORPG de Il Signore degli Anelli, una nuova opportunità per portare nel mondo videoludico l'amatissima saga fantasy di Tolkien. Quale tipo di successo si aspettano gli editori con questo ambizioso gioco multiplayer online?

Amazon ed Embracer si aspettano che il titolo faccia così tanto breccia nel cuore degli appassionati del fantasy e degli MMORPG da durare circa 10 anni. Ad affermarlo è stato il vicepresidente di Amazon Games Christoph Hartmann, che in un'intervista concessa a GamesIndustry.biz ha così commentato:

"Voglio assolutamente assicurarmi prima di tutto che sia un grande gioco perché, come ho detto, vogliamo che le persone ci giochino per dieci anni, e non mi sarà d'aiuto se qualcuno dirà: 'È una perfetta rappresentazione del libro in un gioco'. Se sei davvero appassionato di quello, leggi il libro...".

Il vicepresidente ha sottolineato quanto concreto sia il piano decennale dell'azienda rivelando di aver rifiutato di "affrettare" l'uscita del gioco: "Sarà finito quando sarà finito e quando lo riterremo pronto. Questo è tutto. Voglio che questo progetto rimanga in vita per più di dieci anni. Non lanceremo qualcosa che non è pronto".

Giochi come World of Warcraft hanno dimostrato nella storia che è possibile mantenere una community attiva anche per più di dieci anni. Con una licenza tanto forte come quella de Il Signore degli Anelli e la cura promessa nello sviluppo da parte di Hartmann, potrebbero esserci i presupposti per l'arrivo di un MMORPG da non lasciarsi scappare.