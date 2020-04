Il Signore degli Anelli MMORPG: emergono nuovi indizi sul prossimo videogioco di Amazon

Le altre offerte di lavoro di Athlon confermano poi l'approccio delineato all' annuncio delll'MMORPG su Il Signore degli Anelli , ossia quello di un GaaS a sviluppo continuo che affonderà le proprie radici nella progressione delle attività social e multiplayer da svolgersi ciclicamente all'interno del suo universo fantasy in perenne mutamento.

All'interno della scheda per la domanda di assunzione del nuovo Senior Character Artist , ad esempio, si comunica ai candidati che dovranno adottare "uno stile artistico diverso rispetto a quello dei videogiochi e dei film de Il Signore degli Anelli. Siamo alla ricerca di un artista coraggioso che possegga le capacità e la volontà necessarie a dare vita a qualcosa di diverso, occupandosi della creazione di eroi affascinanti, minacciosi nemici e scene in cinematica mozzafiato".

