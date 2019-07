Il Signore degli Anelli: il nuovo MMORPG sarà sviluppato da Amazon

Gli autori losangelini di Athlon Games stringono un accordo con gli Amazon Game Studios per sviluppare il nuovo gioco di ruolo online a tema Il Signore degli Anelli, un progetto annunciato a metà 2018 e in cerca (fino a ieri) di editori disposti a finanziarne lo sviluppo.

The Lord of the Rings MMORPG vedrà la collaborazione di veterani dell'industria, con tantissimi autori, designer e programmatori specializzati in titoli multiplayer come Everquest, Planetside, World of Warcraft e Destiny.

Il titolo, come previsto originariamente dai vertici di Athlon Games, adotterà la formula dei free to play e, di conseguenza, potrà essere scaricato gratuitamente su PC e console (presumibilmente PS4 e Xbox One) per poi appoggiarsi a un negozio interno con microtransazioni facoltative di oggetti estetici.

Quanto al sistema di gioco e al canovaccio narrativo, il gioco di ruolo online de Il Signore degli Anelli avrà un approccio action votato all'esplorazione e alla cooperativa e, in relazione alla storia, promette di coprire l'intero arco degli eventi della trilogia originaria di J.R.R. Tolkien, senza cioè attingere alla trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson. I lavori sul progetto di The Lord of the Rings MMORPG sono già in una fase piuttosto avanzata, anche se i boss di Athlon e degli Amazon Game Studios preferiscono non sbottonarsi sulla data di lancio di un titolo che andrà ad aggiungersi all'altro grande esperimento videoludico portato avanti dalla divisione gaming di Amazon, ossia l'MMO fantasy New World.