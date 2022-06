Il Signore degli Anelli Ritorno a Moria: The Lord of the Rings si fa survival!

In concomitanza con la Summer Game Fest 2022, è giunto l'annuncio ufficiale di The Lord of the Rings: Return to Moria, una nuova avventura videoludica ambientata nell'immaginario creato da J.R.R. Tolkien.

In sviluppo presso gli studi di Free Range Games ed edito da North Beach Games, il nuovo gioco de Il Signore degli Anelli condurrà i giocatori nelle profondità delle miniere di Moria. L'antico reame dei nani farà dunque da sfondo a The Lord of the Rings: Return to Moria, il cui concept prevede di dare forma ad un interessante action survival. Il titolo, in particolare, consentirà ad un gruppo di giocatori di collaborare per riuscire ad affrontare i pericoli che si annidano nel sottosuolo, una volta animato dagli usi e i costumi dei nani.



In seguito all'inaspettato reveal, la nostra Redazione si è cimentata nell'analisi di tutti i dettagli al momento disponibili per The Lord of the Rings: Return to Moria. Il nostro Antonello "Kirito" Bello, in particolare, ha approfondito caratteristiche e potenzialità della produzione Free Range Games. I risultati delle sue indagini e riflessioni sono stati riassunti in una ricca video anteprima dedicata a The Lord of the Rings: Return to Moria. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!



Cosa ve ne pare, questo nuovo progetto vi ha incuriositi?