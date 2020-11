Il SIgnore degli Anelli, roadmap per l'MMORPG: lunga attesa per il gioco Amazon

Nel settembre 2018, la divisione gaming di Amazon confermava ufficialmente l'intenzione di sviluppare un MMORPG gratuito de Il Signore degli Anelli, un progetto ambizioso volto a condurre gli appassionati nel cuore della Terra di Mezzo.

Da allora, tuttavia, i dettagli sulla produzione non sono mai stati particolarmente numerosi e ad oggi il progetto è ancora decisamente misterioso. A dipanare almeno in parte la nebbia è intervenuta la recente acquisizione di Leiyou da parte di Tencent. Contestualmente all'operazione sono infatti stati resi pubblici diversi documenti della software house, inclusi alcuni legati alla collaborazione tra quest'ultima e Amazon, volta proprio alla realizzazione del gioco de Il Signore degli Anelli.

Da questi emerge una bozza di roadmap legata all'MMORPG, che definisce le deadline essenziali dello sviluppo. Per quanto antecedente all'emergenza Covid-19, può risultare dare uno sguardo a questa prima tabella di marcia:

11 gennaio 2021: conclusione lavori su bozza relativa alla lore del gioco e alla componente narrativa;

conclusione lavori su bozza relativa alla lore del gioco e alla componente narrativa; Giugno 2021: presentazione di un prototipo giocabile;

presentazione di un prototipo giocabile; Settembre 2022: Open Beta per i giocatori;

Open Beta per i giocatori; Gennaio 2023: Open Beta per i giocatori;

Di conseguenza, la pubblicazione del gioco dovrebbe aver luogo nel corso del 2023. La roadmap si riferisce esclusivamente alla versione, mentre una versionedovrebbe seguire a breve distanza dalla prima. Nei documenti non vi sono riferimenti ad una versione, ma viste le tempistiche previste non stupirebbe una modifica in tal senso. Siete curiosi di saperne di più?Nel frattempo, sempre in casa, a settembre sono ripartite le riprese per la serie TV de Il Signore degli Anelli in arrivo su Amazon Prime Video.