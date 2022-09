Il Signore degli Anelli, alla scoperta del gioco abbandonato e tenuto in vita dai fan

Nei giorni in cui gli schermi televisivi di tutto il mondo vengono monopolizzati dalla nuova serie TV di Amazon su Il Signor degli Anelli, abbiamo ben pensato di fare un salto nel passato per andare alla riscoperta di un videogioco dato per spacciato ma tenuto in vita dall'affetto della community di appassionati.

Stiamo parlando do Il Signore degli Anelli La Battaglia per la Terra di Mezzo II, un gioco strategico di Electronic Arts risalente al 2006, che pochi mesi dopo il lancio venne anche arricchito con la corposa espansione L'Ascesa del Re Stregone. Nonostante le grandi ambizioni - potente sfruttare sia la licenza dei film sia quella dei libri, EA incluse numerosi contenuti e anche nuovi personaggi - nel 2010 il gioco è andato ufficialmente in pensione a causa della chiusura dei server.

Un destino che una piccola, ma appassionata community non ha mai accettato. Nonostante la chiusura dei server, il nocciolo duro dei fan ha letteralmente adottato il gioco mettendo a punto delle patch correttive e riportandolo online con l'ausilio di GameRanger, un software third party gratuito. In tutti questi anni il gioco non è più stato abbandonato e di tanto e tanto ritorna su YouTube e Twitch intrattenendo i videogiocatori più giovani grazie al suo buon potenziale di spettacolarizzazione.

Il Signore degli Anelli La Battaglia per la Terra di Mezzo II: L'Ascesa del Re Stregone non può essere acquistato da nessuna parte da molto tempo e un'operazione di rivitalizzazione dall'alto appare improbabile, ma la sua storia e il suo ricordo meritano di essere tramandati. Godetevi il Video Speciale in apertura e approfondite per bene la storia del videogioco del Signore degli Anelli perduto ricostruita da Francesco Toniolo.