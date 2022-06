Silent Hill: 10 minuti di gameplay del sorprendente remake fanmade in Unreal Engine 5

Le insistenti voci che vogliono vicino l'annuncio di un remake di Silent Hill non hanno trovato ad oggi alcun riscontro ufficiale. Nell'attesa che qualcosa finalmente si smuova, il collettivo di sviluppatori riuniti sotto il nome di Codeless Games sta continuando a lavorare ad un sorprendente rifacimento fanmade.

Realizzato tramite l'Unreal Engine 5 di Epic Games, il remake fanmade di Silent Hill si trova attualmente in fase alfa, e gli sviluppatori contano di introdurre svariati miglioramenti tecnici nel corso delle prossime settimane. In apertura potete gustarvi altri 10 minuti di gameplay, dopo che gli autori avevano già fornito un assaggio del progetto in azione.

Sebbene alcuni aspetti come le animazioni o l'interazione ambientale risultino semplicistici e rudimentali, il lavoro svolto da Codeless Games fornisce un'intrigante interpretazione di come potrebbe apparire oggi il remake di uno degli horror più amati dai videogiocatori. L'atmosfera e la cifra stilistica, infatti, rispettano la visione originale del titolo Konami, e la ripropongono qui in una veste grafica next-gen grazie ad Unreal Engine 5.

Il destino di questo progetto è incerto, e non è da escludere che Konami possa agire per vie legali per bloccarne lo sviluppo. Chissà invece che la compagnia non tragga ispirazione dalla passione dimostrata dagli autori e dalla forte richiesta della community per realizzare il remake di cui tanto si è vociferato negli scorsi mesi.